Grande Festa della Mamma da Rocco Giocattoli il 12 maggio 2018 con "Siamo tutte mamme". L'evento si terrà nel negozio Rocco Giocattoli di via de Viti de Marco, 44 (zona Corso Francia) ed è organizzato in collaborazione con il Carillon e a sostegno di Save the Children.

I bambini potranno creare il regalo per la Festa della mamma e conoscere la Mascotte di Robot Trains.

Tante le attività previste:

Laboratori creativi

Zuccheto filato

Palloncini

Animazione con Baby Dance

Spettacoli di Magia

Mascotte di Robot Trains e molto altro ancora

Da Rocco Giocattoli il divertimento è assicurato.