Festa della Mamma alla Centrale del Latte di Roma

Una giornata speciale per una Festa della Mamma unica: si svolgerà infatti domenica 13 maggio, dalle 9 alle 19, presso la Centrale del Latte di Roma, marchio del Gruppo Parmalat, la seconda edizione dell'evento che coinvolgerà centinaia di famiglie romane in un tour divertente e musicale alla scoperta degli stabilimenti dell'azienda. Circa 2mila i partecipanti attesi, divisi in 12 tour, uno ogni 50 minuti, che si accenderanno dalle ore 9.00 alle 18.20 di domenica. La partecipazione all’evento è possibile solo tramite prenotazione, chiamando da lunedì a venerdì - dalle ore 10.00 alle ore 15.00 - ai numeri 06 41485263 o 06 41485213.



LE ATTIVITA' – L'inizio della visita guidata è a ritmo di musica, grazie alla coinvolgente presenza della band Riciclato Circo Musicale, che proporrà una musica di ispirazione decisamente “old time” ma alimentata dall’energia tipica della World Music e del Reggae. Con una caratteristica che li rende unici: quella di suonare con strumenti “home made” fatti con oggetti presi in garage o in cucina. Il tour prosegue con laboratori creativi di riciclo per consentire ai bambini di creare oggetti/regalo: con le confezioni dei prodotti della Centrale del Latte di Roma – che i bambini potranno portare da casa – sarà infatti possibile realizzare simpatici omaggi per le mamme, come piccoli gioielli riciclati o colorati messaggi d'amore. Ecco inoltre l'intrattenimento con dj set di Dimensione Suono Roma.







A LEZIONE PER UNA COLAZIONE PERFETTA - Ci si sposterà poi nello spazio produttivo dell'azienda, con tanto di grembiule da indossare, per un breve tour alla scoperta di come si produce e confeziona il latte, potendo così dare risposta a tante domande e curiosità dei bambini. Spiegheranno, invece, i principi della colazione perfetta, i pediatri della Federazione Italiana Medici Pediatri di Roma e Lazio, per evidenziare l'importanza di un pasto equlibrato sin dalla mattina, sia per la nostra giornata che per la nostra salute. A conclusione della visita anche una breve pausa culinaria con gli show cooking – dedicati a mamme e bambini – dello chef Antonio Savino coadiuvato da un assistente chef forse ancora un po' imbranato!



LO SPAZIO - Il tour si conclude presso il “Club & Shop”, l'esclusivo spazio riservato ai fedelissimi della Centrale del Latte di Roma: il locale è accessibile soltanto a tutti i possessori della “Carta della bontà”. Aperto da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18. Qui si potranno ritirare i premi della raccolta punti, acquistare in loco i prodotti, leggere e consultare libri per i più giovani e fare “book sharing”, consegnando opere di narrativa da condividere con tante altri appassionati della lettura. La card è gratuita e si può richiedere tramite sito ufficiale.



PER PRENOTARE L’ORARIO D’INGRESSO - Telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 allo 06 41485263 o allo 06 41485213.