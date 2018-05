Mamma che parco: Festa della Mamma al Luneur Park

In occasione della Festa della Mamma le Civette e i Gufetti del Luneur Park hanno pensato di fare un regalo a tutti: tornano a grande richiesta i Pacchetti Famiglia! Giochi e Giostre illimitati per tutta la famiglia a prezzi davvero speciali acquistabili presso le Casse del Parco.

Il Giardino delle Meraviglie, con i suoi magici abitanti, nel week end della festa della Mamma è pronto a spalancare il suo Magico Portale per tutte le famiglie che vorranno vivere insieme momenti unici e speciali da ricordare per sempre.

Sorprendete la vostra Mamma con un regalo eccezionale, accompagnatela per mano per vivere insieme a tutta la famiglia la meravigliosa fantasia del Luneur Park!

Tra Giochi e Giostre potrete scatenarvi in sfrenate Baby Dance e cimentarvi in gare di abilità Mamma Vs Ovetto per vincere fantastici premi!

Imparare insieme non sarà mai stato tanto divertente: nella Terra delle Farfalle non perdete l’appuntamento con i magici Laboratori pensati proprio per voi.

Basta poco per vedere una mamma felice: Luneur Park, la magia…e il vostro divertimento in famiglia!