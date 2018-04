Festa della mamma al castello di Bracciano

Domenica 13 maggio, ore 11,00 e ore 15,00, al Castello di Bracciano si tiene un evento speciale in occasione della Festa della mamma, un’iniziativa unica e originale nel suo genere .

Un evento finalizzato ad animare e arricchire la fantasia dei bambini all’interno del Castello/Museo di Bracciano. Un antico castello medievale, affacciato sul lago, che conserva ancora le sue sale affrescate, in cui si muovevano cavalieri valorosi e dame eleganti. Durante la visita si potrà esplorare uno degli esempi più sontuosi e meglio conservati di mastio difensivo.

Vari personaggi prenderanno vita nelle sale del Castello; il percorso terminerà nella magica stanza delle storie dove si assisterà al racconto: “Il re del lago e la principessa Artemisia”, con attori, musiche e pupazzi, un vero viaggio a ritroso nel tempo!

Costo: 15 euro (0-3 anni non compiuti gratuito)

Prenotazione obbligatoria: 0699900016 – 3293106062 –

info@teatrohelios.it

www.teatrohelios.it