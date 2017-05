Festa della Mamma al Bioparco

La mamma è sempre la mamma e non basta un giorno per ringraziarla: così al Bioparco la festa che celebra tutte le mamme del mondo è dall’8 al 14 maggio, giorni nei quali le mamme pagheranno la metà.



Inoltre domenica 14 maggio mamme e figli potranno realizzare insieme un ricordo speciale con i laboratori manuali, partecipare alla visita guidata Naturalmente mamme per scoprire tutte le caratteristiche delle mamme nel mondo animale e ad un emozionante A TuxTu con insetti, anfibi rettili e piccoli mammiferi.

SCREENING GRATUITO DELLA CELIACHIA - Domenica 14 maggio si potrà effettuare uno screening gratuito della celiachia mediante test su saliva per bambini dai 5 ai 10 anni. Questo tipo di screening, coniuga l’aspetto ludico (raccolta della saliva che il bambino vive effettivamente come un gioco) con l’aspetto preventivo di carenze nutrizionali, di ritardo di crescita e di patologie autoimmuni e permetterà di individuare i bambini celiaci asintomatici o con sintomi sfumati. Perché essere madre vuol dire soprattutto prendersi cura dei propri figli. Un’iniziativa realizzata grazie a Mariposa per i celiaci Onlus.