Festa della Mamma a Castel Romano Designer Outlet: coccole e attività per bambini

Una festa lunga un week end per tutte le mamme che scelgono il Designer Outlet di Roma per passare una giornata piacevole assieme ai propri bambini.

Il 12 e il 13 maggio si fa shopping con più risparmio: presso il Centro McArthurGlen verrà distribuita a tutte le mamme la daily Privilege Card, che offre il 10% di sconto sul prezzo outlet nei negozi aderenti. E ancora, offerte speciali per mamma e bambino da Tommy Hilfiger, Gap, Sisley, Crocs e Kids Around.

Per le signore, come da tradizione, sabato e domenica c’è l’appuntamento con la bellezza, offerto da Bottega Verde (test gratuito della pelle e make up Fast-Labbra in 5 minuti), L’Oreal Paris (prove trucco gratuite), Pupa (-30% e pochette omaggio per le mamme) e Douglas (sconto speciale cambio smalto).

Per i più piccoli, bellissimi laboratori creativi a cura de Le Cicogne. Appuntamento per tutti i bambini sabato e domenica in Piazza del Foro Romano, dalle 15.00 alle 18.30, e all’interno del punto food Obicà dalle 12.00 alle 15.00, dove si divertiranno a realizzare fiori di carta e bigliettini dedicati alle mamme, mentre loro pranzano tranquille.

Domenica, gran finale con le sessioni di photo shooting per tutta la famiglia: si “posa” dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 in piazza del Foro Romano, con foto in omaggio.

Per le mamme e per tutte le donne, infine, un invito speciale: il 13 maggio a Castel Romano Designer Outlet Komen Italia raccoglierà le iscrizioni per la Race for the Cure, la manifestazione per la prevenzione dei i tumori al seno che si svolgerà dal 17 al 20 maggio al Circo Massimo e che si chiuderà con una scenografica corsa in rosa, che coinvolge ogni anno oltre 60mila persone. Castel Romano Designer Outlet, partner della manifestazione per il 2018, ha recentemente ospitato la carovana della prevenzione di Komen Italia e parteciperà alla Race for The Cure con una propria squadra.