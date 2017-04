Festa della mamma: visita speciale al castello di Bracciano

Domenica 14 Maggio 2017 - Ore 11,00 visita speciale al castello di Bracciano dedicata a tutte le mamme . Il percorso ,unico ed originale nel suo genere, viene a ripetersi ogni seconda domenica del mese da circa quattro anni, finalizzato ad animare e arricchire la fruizione del Castello/Museo, rivolto con particolare attenzione anche ai bambini.

Durante la visita tante le sorprese e i personaggi che prenderanno vita nelle sale del castello. Il percorso itinerante terminerà nella magica stanza delle storie , dove si assisterà al racconto "il re del lago". Un'avventura fantastica tutta da vivere nella splendida cornice del Castello di Bracciano.

Per consentire una visione ottimale a grandi e piccini i posti sono limitati Info e prenotazione: Tel: 06 99900016 - 3293106062 Ingresso 15 euro il Teatro Helios ha attivato un canale YouTube, in cui raccoglie tante storie per bambini. Lo trovate a questo link, fateci un salto: https://www.youtube.com/channel/UC2L0sIB_OmFFvZ2Kvux66aw