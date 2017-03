Festa della donna roma 2017 @ angeli rock

Angeli Rock presenta una fantastica festa in occasione dell'8 marzo, con cena, strip, karaoke e discoteca ANGELI ROCK Via Ostiense 193 b/c WWW.ANGELIROCK.IT PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IL 0686708250 - 3388741263 In occasione dell'8 marzo abbiamo voluto esagerare!! Ebbene si, per la festa della donna Angeli Rock propone tutto il locale con i suoi ben 4 livelli a disposizione del gentil sesso per divertirsi come non mai in questo giorno speciale! Il locale sarà organizzato nel seguente modo Sala ristorazione: cena servita dall'antipasto al dolce, bevande incluse, 25 euro, durante la serata si potrà cantare al karaoke nonchè scatenarsi con animazione e balli di gruppo, chi prenota in questa sala puo' andare nella sala disco quando vuole. Sala Disco: cena a buffet con servizio alla francese, 1 consumazione inclusa, 15 euro, durante la serata il dj resident Mario De Lucia intratterrà le ragazze con pezzi classici tutti da cantare a squarciagola, per poi andare via via avanti fino a scatenarci con le hit del presente e del passato! Chi prenota in questa sala puo' andare nella sala ristorazione solo dopocena. ...lo strip sarà effettuato nella sala disco...attorno alle ore 24:00 Giardino e Terrazza saranno aperti con libero accesso. info e prenotazioni: 0686708250 - 3388741263 (attivo dopo le 14:00) http://www.angelirock.it/festa-della-donna-roma.htm ANGELI ROCK Via Ostiense 193 b/c WWW.ANGELIROCK.IT PER INFO E PRENOTAZIONI CHIAMA IL 0686708250 - 3388741263