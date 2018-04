Festa della donna mozambicana con ospite Milena Demartino

Sabato 7 aprile 2018 al TOP, Teatro Oratorio Ponte Milvio, della parrocchia della Gran Madre di Dio (Via Orti della Farnesina – Roma) in occasione della Festa della Donna Mozambicana, un evento che unisce arte e integrazione, a partire dalle 16.30 Milena De Martino presenterà le sue MyLadyArtist Bags, la collezione di borse artistiche.

Milena Demartino, ideatrice di uno stile tutto suo (AIM - Astratto Informale Materico) che le ha permesso di essere riconosciuta a livello nazionale e internazionale, ha declinato concetto di arte AIM bel campo della moda con gli accessori che diventano fashion art.

Le sue creazioni, prodotte da Rosenberg Milano, e la sua arte sono state di recente oggetto di una recensione estremamente positiva del noto critico d’arte Paolo Levi «Milena Demartino monologa con se stessa con messaggi esperienziali che svelano l’inconscio» nota «l’artista è generatrice di immagini ma anche narratrice di emozioni interiori».



La manifestazione è organizzata dall’Associazione per le donne mozambicane in Italia e si raccoglieranno fondi per gli orfani del paese africano.