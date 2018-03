Festa della donna al Luneur Park

LUNEUR PARK festeggia con un biglietto Giostre illimitate a 10€, e sostiene #GARDENSIA, la manifestazione di AISM per la lotta alla sclerosi multipla.



Per tutta la sua leggendaria storia, il Luneur Park è stato, ed è ancora, il luogo d'eccellenza per i romani in cui festeggiare la Festa della Donna. Proprio per celebrare questa ricorrenza, il Giardino delle Meraviglie si colora di Rosa invitando le donne di ogni età, e le loro famiglie, per un weekend denso di magia, Sabato 10 e Domenica 11 Marzo, dalle 10:00 alle 19:00.

Indossando un accessorio Rosa si potrà accedere al Parco con un biglietto speciale*, ingresso e giostre illimitate a soli 10€ (anziché 18€), e contribuire alla Ricerca contro la sclerosi Multipla.



Il 10 e l’11 Marzo il Luneur Park contribuirà alla causa di AISM, che con la manifestazione #GARDENSIA raccoglie fondi a favore della ricerca sulla Sclerosi Multipla, malattia che colpisce il doppio delle donne rispetto agli uomini. Questi splendidi fiori, gardenia e ortensia, verranno piantati per accendere la Primavera in un'aiuola del Luneur Park, spazzando via il freddo inverno e ricordando sempre l’importanza della ricerca e dell’assistenza alle persone con sclerosi multipla che solo nel Lazio sono più di 8 mila.

Durante il weekend i volontari di AISM saranno presenti all’interno del Parco per dare informazioni, raccogliere donazioni e distribuire Gardenie e Ortensie a chi voglia contribuire alla ricerca.



Luneur Park è un’oasi magica, immersa nel verde, a 5 km dal centro di Roma, con oltre 25 attrazioni tra Giostre, Giochi, Percorsi Avventura e Playground dedicati ai bambini.

Il 10 e l’11 Marzo tingiamo di Rosa il nostro divertimento in famiglia e, insieme ai volontari di AISM e ai Gufetti e alle Civette del Giardino delle Meraviglie, cerchiamo di fare un po' di bene regalando un sorriso e una speranza.



*il 10 e l’11 marzo sarà possibile accedere al Parco esclusivamente con questa tipologia di biglietto. Non saranno in vendita i biglietti di solo ingresso né le Lunalire.