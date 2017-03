Festa della Donna: extra sconti e speciale beauty a Castel Romano

Un momento da dedicare a sé stesse è un regalo prezioso per tutte le donne, ogni giorno. Per celebrare l’8 marzo al centro di Castel Romano Designer outlet saranno tutte le donne: proposte primaverili dedicate a loro da moltissimi negozi e, soprattutto, un piacevole incontro con la bellezza.

In piazza del Dinosauro, per tutta la giornata ci sarà la beauty experience: saranno a disposizione di tutte le signore quattro postazioni bellezza dei brand dedicati presenti a Castel Romano: L’Oreal Paris, Pupa, Bottega Verde e Douglas.

Make up-artist saranno disponibili per consigli di stile e prove di trucco su misura; si potrà fare gratuitamente il test della pelle digitale e godere degli extra sconti speciali per l’acquisto di cosmetici solo per la giornata dell’8 marzo.

L’8 marzo Castel Romano Designer Outlet sarà aperto dalle 10.00 alle 20.00



Castel Romano Designer Outlet

Via Pontina, Uscita Castel Romano, Roma