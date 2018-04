Sabato 14 Aprile - dalle 20:00 a tarda notte - dar Ciriola al Pigneto si svolge il un nuovo appuntamento della Festa della Ciriola romana. Una serata tutta dedicata alla romanità e all’antico pane fatto secondo la ricetta della tradizione con acqua, farina e sale... scaldata al punto giusto e farcita solo con ingredienti laziali.

Festa della Ciriola con Carciofo Romano

Come sempre nello storico locale romano, anche sabato 14 Aprile ci saranno tante proposte con diversi condimenti, ma la vera novità (nonché la Regina della serata!) sarà la Ciriola con Carciofo Romano che potrà essere abbinato a diverse proposte. La formula della serata prevede: Ciriola con Carciofo Romano e Pecorino + calice di Vino € 6.



Per esaltare la romanità ed allietare gli ospiti, durante la serata una performance live del Trio Monti con canzoni romane, stornelli, poesie e inediti… in un clima di scanzonata ironia. Il Trio Monti è spesso impegnato nei più bei teatri romani con comici d'eccellenza e accompagnerà la Festa con la sua musica!



SABATO 14 APRILE

Dar Ciriola – Via Pausania 2 [Pigneto]

Dalle 20:00 fino a tarda notte





Info e Prenotazioni Tavoli

06 2170 2636



