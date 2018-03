Festa della Ciriola: le puntarelle protagoniste

Sabato 10 Marzo dalle 20.00 dar Ciriola al Pigneto un'altra serata dedicata alla Romanità: una ciriola speciale con puntarelle e il coinvolgente live del Trio Monti nella cucina della nonna dello storico locale romano.



La musica romana rivisitata dal Trio Monti - con chitarra e mandolino - si troverà a casa, dar Ciriola al Pigneto.



Regina della serata sarà la #PUNTARELLA che potrà essere abbinata a diverse proposte, tra cui:

- PORCHETTA

- COPPA

- POMODORI SECCHI E STRACCIATELLA

- ALICI

e tanto alto...lasciatevi consigliare le tante proposte possibili dallo staff gastronomia!



Oltre alla #ciriola speciale con le puntarelle, potrete gustare le fantastiche #ciriole romane (un tempo il tipico supporto alimentare per i lavoratori romani) in tutte le innumerevoli declinazioni e con i nomi rigorosamente in romanesco!





Per info e prenotazioni tavoli

06 2170 2636