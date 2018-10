Si terrà a Riofreddo (Rm) dal 1 novembre al 4 la Festa della castagna.

Un percorso semplice ma suggestivo per le vie del Borgo con la possibilità di degustare a partire dalle ore 12:00.

Questo il menù:

Bruschette

Polenta servita su scifetta in legno

(in alternativa Fettuccine ai Funghi Tartufate)

Arrosticini & Salsiccia alla Brace

(o in alternativa Arista al profumo di Castagna)

Dolci Tipici

Castagne Arrosto

Pane & Bibite Compresi

Possibilità di passeggiare liberamente nel bosco delle castagne "Le Pacetta"

con raccolta libera

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA

DI ARTISTI CIRCENSI E ARTISTI DI STRADA,

L'ANTICO BORGO VERRA' TRASFORMATO

IN UN GRANDE PARCO DIVERTIMENTI



TUTTI GLI SPETTACOLI ED I GIOCHI SONO RISERVATI AI VISITATORI E SONO GRATUITI



Per info 3408304653 - 3345702589 - www.prolocoriofreddo.it

Pagina Facebook: Pro Loco Riofreddo

Email: proloco.riofreddo@libero.it