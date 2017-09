Sagra della Castagna di Vallerano tutti i weekend dall'7 al 29 ottobre 2017, inoltre il 31 ottobre e 1 novembre 2017.

La Castagna protagonista assoluta, nelle sue molteplici versioni, di una grande festa lunga 4 fine settimana nel cuore della Tuscia.

Si appresta ad iniziare a Vallerano, luogo per eccellenza del prelibato frutto, un percorso gastronomico, turistico e culturale mirato a vivacizzare ed approfondire la conoscenza di questo prodotto della Natura dotato di una particolare lucentezza ed insignito dalla Comunità Europea del marchio di Denominazione di Origine Protetta (DOP), primo ed unico ancora in Italia, il 7 aprile 2009.

Non una sagra ma una vera e propria festa che giunge alla sua XVI edizione e che quest’anno vede raddoppiate le iniziative nell’intento di celebrare il prodotto tipico del paese in maniera più fastosa e gioiosa.



La festa avrà un'impronta squisitamente medievale con una serie di iniziative arricchite dall'esposizione di stendardi, dipinti a mano, riproducenti stemmi e sigilli notarili di alcune famiglie del luogo e dall'esposizione alle finestre del torrione occidentale di stendardi con lo stemma del Comune.



La cucina tipica contemplerà numerose e gustosissime ricette a base di castagne, creando primi, secondi piatti e dolci, con questi frutti ricchi di vitamine preziose e sali minerali indispensabili all'organismo, perfetti tenitori della cottura e facilmente digeribili.

Ossigenandosi di aria pura di collina, a 400 metri sul livello del mare, i visitatori verranno accolti da attrazioni di vario genere, e potranno prenotare speciali tour gastro-turistici a tema, immersi in spazi culturali e in fragranze antiche e contemporanee: tra queste, quella inconfondibile, invitante, e anch'essa fiabesca, delle caldarroste, che saranno distribuite a tutti in piazza.



In occasione della XVI Festa Della Castagna Vallerano (VT),

LA BETTALA propone...



Il menù de La Bettala di San Vittore | 20,00 €



-Grand’antipasto “Bbàne, Bbrìsciutto e Bbùmmidoro”

(bruschette miste, salumi vari e prodotti tipici locali)

-Ddajolini co zùgo bono

(pasta all’uovo con ragù di carne)

-Brimo de’ badalocchi

(Pasta all’uovo con salciccia e pancetta)

-Sùppa della Bettala

( zuppa di legumi e castagne nostrane)

-Fettina de’ villano co’ vonghi e ‘mmaroni de fundidorio

(Arista con funghi e castagne locali)

-Ciccia co’ zapori de ‘na vorda

(Spezzatino con olive e profumi locali)

-‘Nzalata de fo’

(Insalata mista di campo)

-Cicoria de’ bandaniccio

(Cicoria di campagna)

-Doggi casarecci patalocchi

(Tozzetti, crucchi, ciambellette e crostate)

-Callaroste de’ la seja

(caldarroste)

-Acqua e vino.



Il Menù comprende un antipasto, due primi (una pasta e una zuppa), un secondo, un contorno, acqua, vino, dolci e caldarroste. Le paste e i secondi sono proposti a rotazione nei vari week end della Festa della Castagna.



Menù BAMBINI per i più piccoli: 10,00 €

Il menu comprende un antipasto, due primi, un secondo,

un contorno, acqua, dolci e caldarroste.





Date:

6-7-8 / 13-14-15 / 20-21-22 / 27-28-29 | 31 Ottobre 2017 | 1 Novembre 2017



Orari:

Venerdì CENA ore 20.00 (su richiesta)

Sabato PRANZO 12.00 (su richiesta) - CENA ore 20.00

Domenica PRANZO ore 12.00 - CENA ore 20.00

Martedì 31 CENA ore 20.00

Mercoledì 1 PRANZO ore 12.00 - CENA ore 20.00



Informazioni più dettagliate: https://www.facebook.com/events/2051789808388855/



Luogo: "La Bettala", Via Gramsci - VALLERANO (VT)

Coordinate navigatore: 42.384271, 12.264203



Telefono per informazioni e prenotazioni: anche Whatsapp

Romeo 328.4687139 | Yuri 328.3582962

Antonio 339.3410226 | Federico 339.1665144

Mail per informazioni: sanvittoremartire@gmail.com

Sito internet: http://festasanvittore.com/



La Bettala di San Vittore apre su prenotazione tutti i venerdì del mese di ottobre e tutti i successi week end per chi vuole organizzare cene di gruppo e festeggiare eventi e ricorrenze insieme alla Deputazione!