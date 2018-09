Regina assoluta delle specialità della Tuscia viterbese, la castagna di Vallerano, unica ad aver ricevuto il marchio D.O.P. insieme al marrone, sarà nuovamente la protagonista del mese di ottobre.

Festa della Castagna a Vallerano

La festa a lei dedicata, giunta ormai alla sia diciassettesima edizione, prenderà il via, con un'anticipazione venerdì 5 ottobre, per quattro fine settimana (sabato e domenica) consecutivi, e si concluderà il primo novembre.

Molti gli appuntamenti, culturali ed enogastronomici, per vivere un’esperienza completa dedicata a famiglie, turisti, appassionati del settore: dagli excursus storici sulla Prima Guerra Mondiale, presentati nel saggio di Giovanni Narduzzi e l’Associazione Amici della Castagna “Vallerano e la Grande Guerra”, a cura di Luigi Cimarra, ai cortei di sbandieratori e musici medievali che sfileranno nel centro storico del borgo, fino alle visite guidate, tra vicoli, chiese e trekking rupestri, con molti momenti anche dedicati ai bambini e mercatini artigianali. Immancabili i pranzi e le cene nelle caratteristiche cantine di tufo, aperte per l’occasione con menu a tema e ingredienti primari del territorio che andranno a condire paste fatte in casa, zuppe, spezzatini e dolci tipici.

Festa della Castagna a Vallerano: tutto il programma

Venerdi 5 ottobre

Ore 16:00 - Presso la sala “Otello Benedetti” Giovanni Narduzzi e l’Associazione Amici della Castagna presentano il volume dal titolo “Vallerano e la Grande Guerra”

Introduzione del professor Luigi Cimarra.

Sabato 6 ottobre

Ore 10:00 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali;

Ore 10:00 - Presso la Sala L. Bigiaretti sarà inaugurata la Mostra fotografica

“La Grande Guerra Storico Documentale” a cura della Comunità Montana

dei Cimini; **

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso, in Piazza;

Ore 16:00 - Cerimonia di commemorazione dei caduti: “Riportiamoli a casa,”

Partenza dal Poggiolo ( piazza Xerry De Caro) delle autorità e, di tutte le Ass. Combattentistiche e d’Arma, arrivo al monumento dove verranno resi gli onori ai caduti e deposta una corona di alloro;

Ore 16:30 - Il Corteo Storico Medioevale, Sbandieratori e Musici della Città di Giove sfileranno e si esibiranno in Piazza della Repubblica;

Ore 16:30 - Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 17:30 - Nella Chiesa di Sant’Andrea, Santa Messa in suffragio di tutti i dispersi e i caduti

Ore 18:15 - A seguire Il Coro Alpino A.N.A . “Marco Bigi” di Viterbo terrà un concerto con canti della Grande Guerra;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 7 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 9:30 - Trekking all’eremo rupestre di San Lorenzo (sec. XI) a cura del Gruppo

Archeologico F. Orioli. Info e prenotazioni: 330578204 www.castagnavallerano.it

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali;

Ore 10:00 - Esposizione dei rapaci, mattina e pomeriggio:

Gufi, civette, barbagianni fanno parte dei racconti per bambini, anche solo vederli e accarezzarli sarà un’emozione indimenticabile!

Ore 10:30 - Dalle 10:30 a fine giornata. Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - Sfilata ed intrattenimento in Piazza della Repubblica da parte degli Sbandieratori delle Contrade di Cori. Gruppo Internazionale che nelle diverse manifestazioni per il mondo ha rappresentato l’Italia;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso, in Piazza;

Ore 16:30 - Dimostrazione di rapaci in basso e alto volo;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Sabato 13 ottobre

Ore 10:00 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso, in Piazza;

Ore 16:00 - Intrattenimento in Piazza della Repubblica, con il gruppo “Mediterranti”, musica Etno-Folk, canti e suoni dal Mediterraneo;

Ore 16:30 - Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese. Info e prenotazioni:

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 14 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 9:30 - Trekking all’eremo rupestre di San Lorenzo (sec. XI) a cura del GruppoArcheologico F. Orioli. Info e prenotazioni: 330578204

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita prodotti tipici locali;

Ore 10:30 - Dalle 10:30 a fine giornata. Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 11:30 - Spettacolo per i bambini con i Mattacchioni, animazione con giochi di piazza, musica, balli, palloncini a scultura per tutti;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso, in Piazza;

Ore 16:00 - Spettacolo con “Gli Stornellatori” fantasia di canti e stornelli romani in piazza;

Ore 16:00 - Spettacolo per i bambini con i Mattacchioni, animazione con giochi di piazza, musica, balli, palloncini a scultura per tutti;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Sabato 20 ottobre

Ore 10:00 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali;

Ore 10:00 - Laboratorio intreccio dei canestri in vimini. Per grandi e piccoli su

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso in Piazza;

Ore 16:00 - In Piazza della Repubblica “The Family Band” musica pop live;

Ore 16:30 - Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese. Info e prenotazioni:

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Domenica 21 ottobre

Ore 9:30 - Trekking all’eremo rupestre di San Lorenzo (sec. XI) a cura del Gruppo Archeologico F. Orioli.

Ore 9:30 - Passeggiata per i castagneti secolari di Vallerano. Un’occasione unica per osservare da vicino la secolarità degli alberi di castagno, la loro forma e maestosità!

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 9:30 - Laboratorio intreccio dei canestri in vimini. Per grandi e piccoli su

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali;

Ore 10:00 - Esposizione dei rapaci, mattina e pomeriggio:

Gufi, civette, barbagianni fanno parte dei racconti per bambini, anche solo vederli e accarezzarli sarà un’emozione indimenticabile!

Ore 10:30 - Dalle 10:30 a fine giornata. Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - Sfilata storico-rievocativa per le vie del paese e esibizione in Piazza della Repubblica del gruppo Sbandieratori e mini sbandieratori “ G.M. Nanino di Vignanello;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso, in Piazza;

Ore 17:00 - Musica leggera in Piazza con la cantante Resy Serata;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Venerdi 26 ottobre

Ore 8:30 - Incontro divulgativo per le classi IV e V scuola elementare di Vallerano “Il Castagno: una pianta per amico”.

Relatrice: Dott.ssa Forestale Romina Caccia.

Sabato 27 ottobre

Ore 10:00 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - Canti e balli in Piazza della Repubblica con Stefano Rapiti;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso in Piazza;

Ore 16:30 - Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 28 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato;

Ore 9:30 - Trekking all’eremo rupestre di San Lorenzo (sec. XI) a cura del Gruppo Archeologico F. Orioli.

Ore 9:30 - Passeggiata per i castagneti secolari di Vallerano. Un’occasione unica per osservare da vicino la secolarità degli alberi di castagno, la loro forma e maestosità!

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali;

Ore 10:30 - Dalle 10:30 a fine giornata. Visite guidate: la storia, il borgo, le chiese.

Ore 11:15 - Spettacolo per i bambini con i Mattacchioni, animazione con giochi di piazza, musica, balli, palloncini a scultura per tutti;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - Musica Live in Piazza con l’Orchestra “Sole d’Italia”;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso in Piazza;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.