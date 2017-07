Festa della bufala ad Amaseno. La storia della festa dell’agricoltura di Amaseno inizia nel 1996 quando, un gruppo di allevatori decide di organizzare una “sagra” con l’intento di promuovere i prodotti locali: principalmente la mozzarella e la carne di bufala. La manifestazione, diventata un punto di riferimento nelle zone limitrofe, continua a crescere offrendo sempre più alternative al visitatore che si appresta a conoscere Amaseno, le sue tradizioni ed eccellenze culinarie.

Festa della bufala: tre giorni di gusto

Anche quest'anno si replica, dal 28 al 30 Luglio 2017, tre giorni di festa dedicati all'agricoltura e alla "Bufala". Vi sarà, come ogni anno, lo stand gastronomico che consentirà di assaporare la mozzarella di bufala prodotta con latte proveniente dagli allevamenti locali, carne di bufala nota per le proprietà organolettiche oltre che per il sapore ricercato, dolci e gelati a base di latte di bufala. Lo stand sarà aperto a cena in tutti e tre giorni ed a pranzo nelle giornate di sabato e domenica.

Festa della bufala: visite guidate ad aziende agricole e caseifici

Per chi vuol dedicare un po' di tempo alla scoperta del borgo di Amaseno può farlo usufruendo delle visite guidate, è possibile inoltre prenotare delle visite guidate presso le aziende agricole e i caseifici dove sarà possibile vedere dal vivo le varie fasi che portano alla "creazione" della mozzarella di bufala: dalla mungitura alla lavorazione finale.

Le tre sere saranno allietate da diversi spettacoli nella piazza principale di Amaseno, in alternativa si può optare per una... gimkana trattoristica!