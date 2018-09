Festa della birra a Roiate

Birra, Motori, Divertimento e Musica. Questi sono gli ingredienti giusti per la 1ª Festa della Birra, che si svolgerà nel Week end del 15 e 16 Settembre a Roiate (RM) Piazzale della Libertà.

Si comincia Sabato 15 Settembre dalle ore 13.00, con lapertura dello stand enogastronomico, che proporrà ai visitatori una seri di pietanze adatte alla festa, non mancheranno fiumi di Birra delle migliori case prettamente Bavaresi, Tedesche ecc... nel pomeriggio dalle ore 15.30 la grande novità, un Toro meccanico vi farà cimentare in entusiasmanti sfide dove per il migliore ci sarà ricompensato con un premio. Presso l'area Toro sarà a disposizione il regolamento.

La festa continuerà fino a tarda notte e nella sera verrà allietata da suoni, canti e balli della tradizione popolare italiana e folkloristica.

Domenica si riparte dalle ore 12.00 e fino alle ore 20.00.

Durante la due giorni non ci saranno solo fiumi di birra, Musica e cibo, ma sarà un Week End anche di Motori, dove grazie alla collaborazione con la Scuderia il Giglio Corse, potrete assistere a tante prove entusiasmanti con macchine da competizione.

La manifestazione associata è 1° Sprint Showw Motori Ruggenti Città di Roiate.

La prima festa della Birra è promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Roiate in >Progress, con il patrocinio del Comune di Roiate, mentre Motori Ruggenti dala Scuderia Giglio Corse sempre con il Patrocinio del Comune di Roiate.



