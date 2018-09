Festa della Birra a Sant'Angelo Romano. In via Pierdominici, sabato 15 settembre, in alto i boccali per una giornata da fiumi di birra.

Alla Festa della Birra di Sant'Angelo Romano: birre artigianali alla spina o in bottiglia, ma anche panini con porchetta di Colledara, panini con salsiccia e molte altre offerte gastronomiche.

L'appuntamento con la Festa della Birra a Sant'Angelo Romano è per sabato 15 settembre.