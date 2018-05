Festa dell'estate a Monteverde

10 giugno 2018, dalle 10:00 alle 21:00

Festa "Arriva l’Estate" a Monteverde Nuovo

Largo Alessandrina Ravizza



Tante attività per grandi e piccini, dedicate alla creatività, al gioco, alla musica, allo sport e al nostro verde, ci saranno anche artigiani, produttori agricoli, vivai, street food e birra artigianale, con musica del Coro di Sabatoincanto alle 12:00 e il Concerto Jazz con la BigBand Swingtime Orchestra alle 18:00.



Per i più piccoli tutto il giorno laboratori pittorici con Perfareungioco e letture animate con Scambiamoci libri, il Puppets Show alle 17:00.

Per gli adulti una lezione di Taiji Quan alle 11:00, incontri sul decoro e su nuove possibilità di gestire e riciclare i rifiuti alle 10:00 e “Parliamo di decoro” con referenti del Comune, della Regione Lazio, di AMA, di CONOE e Roma Pulita alle 19:00.



I ragazzi del Vivaio albero blu forniranno consigli e nuove idee su come arredare i balconi e terrazzi, presentando composizioni di fiori e piante officinali.



Cartocci di frittura di pesce e vegetale a pranzo e cena, centrifughe di frutta di stagione, assaggi dei prodotti di aziende agricole del territorio.

Ingresso gratuito