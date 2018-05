Festa dell'Enogastronomia "Cellittata Larianese"

La “Festa dell’Enogastronomia” costituisce la QUINTA festa di quartiere organizzata dall’Associazione “Comitato Ara di Norma”.

L’associazione, organizzando questo evento ha come intento quello di rivalutare e riqualificare il proprio territorio, ed è proprio nell’ambito di questo progetto che ben si inserisce la suddetta Festa. Il nostro obiettivo rimane quindi quello di organizzare un evento che esalti in ogni modo sapori e tradizioni locali.

L’evento si svolgerà in 4 giorni, dal 28 giugno al 1 Luglio 2018.

Punto forte della festa sarà naturalmente l’Enogastronomia quindi, proprio per il gran valore dato a questo aspetto, si è deciso di affidare la gestione degli stand gastronomici a 3 Ristoranti locali “Il Bersagliere”, “Premiata Trattoria Prati” e “Bruno”, rinomati per la loro ottima cucina. Gli Stand serviranno menu liberi basati principalmente su piatti tipici larianesi di pasta fatta a mano come “cellitti” (pasta fatta a mano con acqua e farina) piatto centrale della festa, gnocchi e tagliatelle; si cucineranno inoltre arrosticini di pecora e agnello alla brace proposti direttamente dall’Associazione Ara di Norma.

Per completare il quadro culinario, l’Associazione sta cercando di coinvolgere attività legate alla produzione di prodotti tipici come Olio e olive (Frantoio), Vino (Cantine), Formaggi (azienda ovini e bovini) pane e dolci di Lariano (più forni) pasta casareccia fatta a mano e più dolci tradizionali (coinvolgendo negozi locali) norcineria e tutte le attività che nel corso di questi ultimi giorni vorranno aderire contribuendo ad arricchire il quadro dell’Enogastronomia.

Le quattro serate, infine, saranno allietate da gruppi di intrattenimento e gruppi popolari tradizionali locali.



Gli orari dei 4 giorni di festa saranno cosi disposti:

Giovedi 28/06

-ore 19,00 Inaugurazione dell’evento;

-ore 19,00 apertura stand gastronomici;

-ore 19,30 gruppo popolare tradizionale itinerante;

-ore 20,30 esibizione Scuola di danza;

-ore 21,00 Spettacolo musicale e con galà di orchestre e canti popolari;

Venerdi 30/06

-ore 17,30 inizio Torneo di Briscola;

-ore 18,00 apertura stand gastronomici;

-ore 19,30 Serata dedicata allo sport con esibizione di palestre:

-ore 19,00 gruppo popolare tradizionale itinerante;

-ore 20,30 esibizione Scuola di danza;

-ore 21,00 Spettacolo musicale con l’orchestra “Ottava Nota” e canti popolari;

Sabato 31/06

-ore 17:00 Torneo di Briscola

-ore 18,00 apertura stand gastronomici;

-ore 19,00 gruppo popolare tradizionale itinerante;

-ore 20,30 esibizione Scuola di danza

-ore 21,00 Spettacolo musicale con l’orchestra “I Figli delle Stelle” e canti popolari;

Domenica 01/07

-ore 10,30 Tour “Algidus” Città di Lariano con Moto Harley Davidson, moto custom, moto sidecar e auto d’epoca;

-ore 12,00 apertura stand gastronomici;

-ore 12,00 gruppo popolare tradizionale itinerante;

-ore 17:00 Semifinale e Finale Torneo di Briscola

-ore 18,00 apertura stand gastronomici;

-ore 19,00 gruppo popolare tradizionale itinerante;

-ore 19,30 esibizione Scuola di danza

-ore 21,00 Spettacolo musicale con l’orchestra “Zena Liscio and Soda"

-ore 21,50 Saluto alla 5^ edizione della “Cellittata Larianese” con spettacolari fuochi pirotecnici.