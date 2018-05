Da martedì 26 giugno a domenica 1° luglio 2018 si tiene a Bracciano la tredicesima edizione della “Festa del volontariato”. Si tratta di un incontro nel quale le associazioni della zona del lago di Bracciano propongono un momento di riflessione e di approfondimento. Il tema scelto quest'anno è:

A muso duro: il territorio come specchio e risposta al disagio

La Festa si apre con una serie di eventi dal 26 al 29 giugno, per poi culminare nei due giorni del 30 giugno e 1° luglio in piazza IV novembre (piazza del comune) di Bracciano, nella quale le associazioni di volontariato presentano sé stesse negli stand e attraverso attività sul palco. Negli eventi preparatori avremo conferenze, concerti, dibattiti e spettacoli teatrali ispirati al tema del territorio come risorsa. Nei due giorni in piazza ci saranno esibizioni di ballo, sport (judo, volley, badminton) e un concerto di musica pop/rock del complesso Generazione Musica.

La Festa del Volontariato è l'incontro annuale di tutte le realtà di volontariato che gravitano attorno alla zona del lago di Bracciano, l’intento è di presentarsi alla popolazione e di fare rete per realizzare progetti sempre più ambiziosi e partecipativi. È aperta a qualsiasi associazione che operi nel volontariato e nel sociale ed è rivolta alla popolazione ed ai cittadini: una "vetrina" di ciò che il volontariato è, per entrare in contatto con chi sta sul territorio.