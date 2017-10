Festa del Tartufo nel bosco urbano di San Lorenzo all'Ex Dogana. Un grande evento per assaggiare, conoscere e sperimentare con l'antico "Tuber" (tartufo). Per conoscere i dettagli di un alimento straordinario della gastronomia italiana.

Festa del Tartufo a Roma

Per l'occasione il Molo Nuovo e il Bosco Urbano si trasformeranno in una grande cucina all'aperto per la preparazione di tre ricette che garantiscono il sapore integro della materia prima:

- Fonduta di Parmigiano con Tartufo

- Uovo in camicia con Tartufo

- Tonnarelli al Tartufo

Festa del Tartufo: come partecipare

Per prenotarsi all'evento scrivere NOME + numero di partecipanti sulla bacheca dell'evento Facebook, "non saranno accettati ordini da persone che non hanno effettuato l'accredito, il costo della merce alto non prevede sprechi" - fanno sapere dalla Festa del Tartufo.

Ingresso gratuito, Parcheggio interno gratuito.