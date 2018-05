Festa del Risveglio al Museo Orto Botanico di Roma. Due giorni per festeggiare il risveglio della natura e del corpo/giardino, in risonanza con gli elementi della terra, dell’acqua e del vento quale arte vivente.

Il 26 e il 27 maggio il Museo Orto Botanico, in collaborazione con GART GardenArt e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, propone due giornate di incontri, eventi, esposizioni, conferenze, attività didattiche per i bambini, letture poetiche e visite guidate dedicate alla natura.

Il programma

26 maggio 2018

10.30 Il Canto degli Alberi / Campane tibetane e Suono armonico

11.00 Fiori di Bach e Piante / Introduzione alla Floriterapia

11.30 La Voce dell’Acqua / Narrazione teatralizzata

11.30 La magia delle Foglie / Attività didattica per Bambini

12.00 Semi del Risveglio / Strumenti di ascolto

12.30 Il Risveglio della Consapevolezza / La via armonica

15.00 Nesting yoga / Pratica di Yoganatura

16.00 Urashimataru / Narrazione teatralizzata per Bambini

16.30 Filo d’erba e sassi, arte vivente! / Conferenza

17.00 Gli Alberi ultracentenari / Visita guidata

17.30 Il colore e la forma dei fiori / Attività didattica per Bambini

17.30 A foglia a foglia al sol si spiega / Performance di Danza

17.45 Meditazione camminata guidata al suono del Shakuhachi

18.00 Duo Midare / Concerto di musica giapponese

27 maggio 2018

10.00 Tai Chi - Qi Gong / Pratica e Meditazione dell’Albero

11.00 Calici antichi / Al tornio con l’argilla

12.00 Fiori spontanei / L’arte di comporre dal nostro giardino

12.00 Collezione di Bambù / Visita guidata

11.30 Acque italiane e Fiori di Bach / Le risorse della Natura

12.30 L’Essenza delle Essenze / Intro alle essenze profumate

12.00 L’AlberoBambino / Scultura creativa, Attività per Bambini

16.00 Piumadoro e Piombofino / Narrazione per Bambini

16.30 Il Suono inascoltato. L’Universo in un Albero/ Conferenza

17.00 Gli Alberi ultracentenari / Visita guidata

17.30 Il colore e la forma dei fiori / Attività didattica per Bambini

17.30 Ritorno alle radici. Musica a 432hz

Outdoor Reading Room di Adriana Giorgetti Bonavia

TERRA / MATERIAPRIMA

New Entries

Progetto di Mail Art

a cura di Ruggero Maggi

Con il contributo di

Padiglione Tibet e

dell’Università del Melo

La terra è la materia prima della nostra esistenza, l’elemento base della vita su questo pianeta, non a caso chiamato appunto Terra. Terra che, in questa mostra, costituisce l’elemento primario delle 19 opere delle oltre 300 pervenute e realizzate con zolle della propria terra, con la propria materia prima e spedite da più di trecento mailartisti internazionali.

Mailartisti:

Dino Aloi, Rovena Bocci, Rossana Buscarino, Silvia Capiluppi, Pino Chimenti, Concetta De Pasquale, Marcello Diotallevi, Ivana Geviti, Daniela Gorla - Mario Quadraroli, Tiziana Grassi, K7, Livia Liverani, Rita Mele, Camilla Oppizzi, Pupi Perati, Salvatore Perchinelli, Isabella Rigamonti, Claudio Romeo, Elena Sevi Suono armonico (Millevie): Daniela De Gortes, Massimo Lilli, Mariangela Pieri, Giovanna Politi, Giovanna Viganò, Alba Zuccaro

Con la partecipazione di: Centro Zen Anshin, NoDramasProduction, Duo Midare, Biopic

Interventi di: Romeo Emiliano Albini (Scultura creativa, Bambini), Rosana Antonelli ("Imaginaria" opere in grès), Loredana Apolloni (La magia delle foglie, Bambini), Enzo Bordi Anzuò (Tai Chi - Qi Gong), Maurizio Castè (Duo Midare), Annamaria Gyoetsu Epifania (meditazione camminata e Tai Chi-Qi Gong), Evandro Gabrieli (Calici antichi), Anna Garofalo (Fiori di Bach), Caterina Greppi (Essenze profumate), Michelle Guerra (Fiori di Bach e Naturopatia), Robert James Hanrahan (musica 432hz), Rosa Veronica Leccese (Fiori di Bach), Daniela Muti (letture poetiche), Elisabetta Pagnani (narrazioni teatralizzate), Valeria Pesciarelli (composizione fiori), Simona Sanzò (Duo Midare), Manuela Scannavini ("Danza della pioggia"), Roberto Stasolla (Metamedicina), Antonio Taschini (“Terraria"), Ilaria Vasdeki (Yoganatura).