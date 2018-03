Festa del papà a Villa Mazzanti. Incontro di letture con la libreria Ottimomassimo



Prati in erba, con il patrocinio dell'Ente Regionale RomaNatura e con il Patrocinio del Municipio Roma I centro, invita tutti i bambini Sabato 17 Marzo per festeggiare insieme la festa del papà.

Appuntamento dalle ore 10 nella loggia di Villa Mazzanti per un incontro di letture con la libreria Ottimomassimo l'unica libreria itinerante d'Italia che gira per le strade presentando, leggendo e raccontando storie.ù

A seguire una merenda condivisa.

Info

Villa Mazzanti è in via Gomenizza 81 - Via Teulada. Parcheggiare su strada e incamminarsi a piedi nella riserva naturale di Monte Mario per raggiungere la loggia di Villa Mazzanti.

E' gradita la prenotazione: pratiinerba@gmail.com

