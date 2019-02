Festa del cioccolato a Roma

Si svolgerà da giovedì 7 a domenica 10 marzo in Piazza Re di Roma la Festa del Cioccolato artigianale. Come per la passata edizione i Maestri Cioccolatieri provenienti da diverse Regioni Italiane delizieranno il palato di grandi e piccini con le loro prelibatezze.

Festa del Cioccolato a Re di Roma

Non solo cioccolato da mangiare, ma anche da scoprire attraverso i laboratori e gli spazi Choco Play dove ai più piccini verrà raccontata la storia del cioccolato dalla nascita alla trasformazione finale.

La kermesse sarà arricchita da spazi ludici e a tema per grandi e piccini. Un occasione da non perdere per assaporare il buon cioccolato artigianale preparato esclusivamente con ingredienti di prima qualità senza coloranti e conservanti!