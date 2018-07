Festa del cinghiale e Palio della Padella: cucina tradizionale, musica e sfida al campanilismo, tra gli ingredienti fondamentali della festa proposta da Colli sul Velino.

Festa del cinghiale e Palio della Padella

Dal 2 al 5 agosto, il paesino reatino, tra la Valle Santa e la vallata del Lago di Piediluco offre la possibilità di immergersi nella natura trasformandosi in un’oasi magica in cui tradizione e qualità soddisferanno i palati e forniranno un’importante occasione di svago e allegria.

Festa del cinghiale

La Festa del Cinghiale, organizzata presso il Parco Pubblico “Alvaro e Siro Palenga” garantisce infatti un ricco menu i cui piatti principali sono le pappardelle al cinghiale, lo stufato di cinghiale, gli gnocchi al sugo di castrato e la carne alla brace… il tutto condito con dell’ottima musica per dar vita a delle imperdibili serate danzanti.

Il Palio della Padella

Ma la Festa del Cinghiale non è solo sagra: imitando le più serie e più note gare che caratterizzano importanti città italiane, il 5 agosto, Colli sul Velino invita tutti alla ventunesima edizione del Palio della Padella, un torneo semplice, forse un po’ ingenuo ma senza dubbio sentito e vissuto con passione.

Con una competizione e dei giochi che ricordano l’ambiente tipicamente contadino (dove con pochi mezzi a disposizione ma con tanta voglia di divertirsi si organizzava la Festa, con la effe maiuscola), l’Associazione Pro Loco di Colli sul Velino intende sottolineare l’importanza della collaborazione tra paesi in generale e tra Pro Loco in particolare. Una sfida mozzafiato per divertirsi tra amici!

Programma Festa del Cinghiale

giovedì 02 agosto 2018: ore 20.00 apertura stand gastronomici - ore 21.00 serata danzante con l'Orchestra Sole d’Italia.

venerdì 03 agosto 2018: ore 20.00 apertura stand gastronomici - ore 21.00 serata danzante con l'Orchestra Alex e la 5° Dimensione.

sabato 04 agosto 2018: ore 20.00 apertura stand gastronomici - ore 21.00 serata Latina con Merlino Dj (salsa, bachata, reggaeton, balli di gruppo).

domenica 5 agosto 2018: ore 20.00 apertura stand gastronomici - ore 21.00 edizione “senza confini” dell'annuale Palio della Padella.