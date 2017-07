Sparo di inizio per l’ottava edizione della Festa del Cacciatore a Farnese. Ancora più ricca di iniziative rispetto agli anni scorsi, sta per iniziare la VIII Festa del Cacciatore che si svolgerà a Farnese il 4, 5, e 6 agosto.

L’appuntamento tanto atteso dai cacciatori, che nel periodo di chiusura della caccia potranno riprendere in mano il fucile e cimentarsi nelle varie discipline sperando di tornare a casa con ricchi premi, ma anche dai buongustai che potranno deliziarsi il palato con le tante prelibatezze a base di prodotti tipici locali, si ripropone quest’anno ancora più ricco e variegato, per soddisfare i gusti dei più grandi e dei più piccoli.

La festa si aprirà con l’esibizione di ballo della scuola Latin Passion e la serata sarà allietata dalla cover band di Elvis Presley. Nella giornata di sabato sarà possibile assistere/partecipare all’ottava edizione della prova con cani da ferma su fagiani e alla seconda edizione del trofeo Città di Farnese di Field Taget (carabine ad aria compressa). La serata sarà allietata dal concerto dei “Fiori Neri”, la cover band dei Nomadi. La domenica mattina, sarà dedicata alle esposizioni canine dove i veri protagonisti sarannogli amici a 4 zampe e nel contempo sarà possibile ammirare i rapaci dell’Antica Falconeria Toscana. La domenica pomeriggio esibizione della Falconeria con simulazione di caccia.

In tutti e tre i giorni della festa, si svolgeranno le gare di tiro alla sagoma corrente, tiro alla mini-sagoma con carabina ad aria compressa, animazione per bambini e saranno allestiti stand espositivi.

Insomma, anche in questa edizione ce n’è davvero per tutti i gusti: amanti della caccia, della natura, degli animali, della musica e….della buona tavola!

Tutte le sere dalle ore 19, apriranno le cucine per una cena a base di cinghiale e prodotti tipici. Nonostante l’elevato numero di posti a sedere è consigliata la prenotazione.