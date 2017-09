Festa dei tuberi e dei sapori autunnali

Il primo appuntamento dell'anno del mercato-non-mercato EcoSolPop è dedicato ai tuberi e ai sapori d'autunno: patate, radici, zucca, funghi... una gran varietà di verdure accomunate dal gusto per l'indipendenza, fuori le logiche di mercato.



► Ore 10.00 Apertura del MERCATO-NON-MERCATO con i banchi dei produttori a filiera corta e artigiani del riuso e del riciclo. Saranno presenti: la Cantina Robertiello , Sergio con i prodotti da forno, le artigiane Maria, Loretta e Creazioni Rox con borse e accessori, le delizie culinarie di Falce e Coltello, i dolciumi di Francesco&Iaia, i liquori di Anna... e per la prima volta le verdure e la frutta de Il GiardinoNell'orto !



► Ore 11.00 "Il cibo come fattore sociale" il Primo Forum di ALT giornale partecipato dell'Appio-Latino-Tuscolano: un confronto aperto tra le diverse comunità territoriali, comitati e associazioni, e i cittadini tutti per elaborare e discutere i contributi per il primo numero di ALT. Tratteremo delle criticità del mercato rionale di Via Orvieto (ma anche degli altri di questo territorio), di osterie popolari, Gruppi di Acquisto Solidali, filiera corta e un particolare focus sulle tracce di memoria sul "cibo senza cibo" durante l'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. Sarà l'occasione anche per accogliere nuove proposte e integrare i materiali che verranno elaborati.



►Ore 11.00 Kung Fu e Capoeira per i più piccoli: Scup Sport presenta le attività sportive per bambini. Comincia un nuovo anno di sport popolare!



►Ore 12.30 Pranzo per i più piccoli



►Ore 13.30 Pranzo a cura delle CUCINE IN MOVIMENTO: un progetto nuovo che stiamo percorrendo come Hostaria Agli Scuppiatti, insieme a tante altre cucine popolari, orti urbani e GAS. Saranno con noi #Strakitchen, la cucina del #FortePrenestino, L'orto Magico, Centocelle aperte e tante altre.



►Ore 15.00 Musica e festa