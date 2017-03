Festa dei Papà alla Città dell'Altra Economia

La Città dell'Altra Economia presenta FESTA DEI PAPÀ Una giornata dedicata alla genitorialità festosa e responsabile: laboratori, giochi, corsi per i papà accompagnati da figlie e figli (e uno spazio per le mamme) domenica 19 marzo dalle 9 a sera INGRESSO GRATUITO Per tutta la giornata, negli spazi dell'ex mattatoio di Testaccio, celebriamo un nuovo genere di papà con tanti laboratori dedicati, corsi, approfondimenti, letture, musica, mercatini e cibo bio. Per chi ha un papà, per chi ne ha due e per chi non ne ha affatto. Un papà, nessun papà o tanti papà: la parola non cambia e la differenza la fa il contorno. Un evento ad ingresso gratuito interamente prodotto ed organizzato dalla Città dell'Altra Economia, in collaborazione con il Movimento per la Decrescita Felice di Roma, l'Associazione Culturale Fare Fotografia, BabyWearing Italia, la Counselor Artistico Espressiva Valentina Anzellotti, l'Associazione culturale Il Semicerchio, Il Nido Associazione Mamme-Bimbi e molti altri. Oltre alle attività dedicate ai papà da condividere con figli e figlie - costruzione di giochi montessoriani, corso di babywearing, laboratori di autoproduzioni, incontri sulla paternità responsabile, set fotografico, ecc - ci sarà uno spazio per le mamme, con lezioni di yoga e laboratori creativi. Da non perdere poi le letture a tema a cura della libreria Tana Liberi Tutti, la musica del World Spirit Orchestra, e il dialogo-spettacolo "Papà, libri, film" di Francesco e Piero Zardo. Per tutta la giornata i nostri mercati: il BioMercato dei produttori biologici, il Mercato degli Artigiani, il Car Boot Market - il mercato dell'usato dal portabagagli al consumatore - e il Sunday Street Market, il vintage market organizzato da FruitBox, con vinili, artigianato, vintage e laboratori per tutti e tutte La Città dell'Altra Economia sostiene e promuove l'allattamento al seno, per questo motivo sarà riservato uno spazio tranquillo per le mamme che ne vorranno usufruire a cura de Il Nido Associazione Mamme-Bimbi. Il programma: >>MERCATO DEGLI ARTIGIANI e BIOMERCATO dalle 9 al tramonto I mercati della Città dell'Altra Economia colorano il piazzale: artigiani e artisti, produttori biologici in vendita diretta e lo Streetfood del Biodistretto della via Amerina >>CARBOOT MARKET dalle 10 al tramonto Il mercatino dell'usato dal portabagagli al consumatore, per dare agli oggetti che non usiamo più una seconda possibilità. >>SUNDAY STREET MARKET dalle 11 al tramonto Abbigliamento Vintage, artigianato di qualità, vecchi vinili, memorabilia e tutto ciò che avete sempre cercato all'interno di un market vintage. Inoltre, minilaboratorio di Bombe di Semi, grazie a Graf - Gruppo e Rete per l'Apprendimento e la Formazione. >>LABORATORIO DI AUTOPRODUZIONE DI REGALI PER PAPÀ a cura del Movimento per la Decrescita Felice di Roma dalle 10 alle 13 - dopobarba/deodorante bimbi papà - collage e pop-ups di storie bimbi papà - pacchetti e bigliettini creativi Portare cartoncini colorati, forbici e barattolini ermetici. Per iscriversi compilare il seguente form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR0oBg1WrNJE71ApTOdqcHcDl3cmYrX5SD8biIZAB3LStOGg/viewform >>SPAZIO PAPA' a cura de Il Nido Associazione Mamme-Bimbi Dalle 11,00 alle 13,00 Uno spazio gratuito per tutti i papà. Un incontro con persone che stanno vivendo le nostre stesse emozioni per confrontarsi e crescere tutti insieme nel difficile compito di essere genitore. Per approfondire le meraviglie della paternità >>SET FOTOGRAFICO a cura dell'Associazione Fare Fotografia dalle 11 alle 18 Immortaliamo la giornata con degli scatti da professionista! Gli amici di Fare Fotografia allestiscono il loro set, per foto memorabili. Chi lo desidera, vedrà pubblicata la sua foto nel grande album live dell'evento. >>LABORATORIO DI AUTOCOSTRUZIONE GIOCHI MONTESSORIANI a cura di Valentina Anzellotti, Counselor Artistico Espressiva dalle 11 alle 12:30 - La bottiglia della calma >>OPEN CLASS di IYENGAR YOGA a cura dell'Associazione Culturale Il Semicerchio dalle 11 alle 12:15 Lezione di prova aperta a tutti condotta da Francesca Biffi, insegnante certificata di Iyengar Yoga. E' consigliato un abbigliamento comodo (tuta o leggings) e avere con se un tappetino. >>LETTURE ANIMATE a cura di Tana Liberi Tutti dalle 11:30 La libreria per bambine e bambini della Città dell'Altra Economia ci racconta i papà nella letteratura per l'infanzia. Papà versatili, papà simpatici, papà sbadati. Papà che tornano, papà che vanno. Papà che ci piacciono. >>WORLD SPIRIT ORCHESTRA LIVE dalle 11:30 Mario Donatone e Gio Bosco alla guida del World Spirit Orchestra, il coro di voci "residente" della Città dell'Altra Economia. La musica più bella del mondo, per accompagnare le ore più belle nel nostro piazzale. >>LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA PER MAMME a cura di Valentina Anzellotti, Counselor Artistico Espressiva dalle 14,30 alle 16,00 >>PAPÀ, LIBRI, FILM con Francesco e Piero Zardo alle 15 Dialogo spettacolo con Francesco Zardo (giornalista, scrittore, autore) e Piero Zardo (Giornalista di Internazionale) sulla rappresentazione dei papà, e sui papà. >>BABY WEARING a cura di Ilaria Cinefra, BabyWearing Italia alle 15:30 Chi lo dice che il babywearing è solo roba da mamme? Imparare la magia della fascia portabebè con la più brava di tutte! Prenotazione obbligatoria, posti limitati (ilariacinefra@babywearingitalia.it 3384152291) *************************************************************************************** Per tutta la giornata, a disposizione delle mamme che allattano, uno spazio dedicato dove sedersi, allattare, riposare, bere acqua. Vogliamo comunque ricordare che alla Città dell'Altra Economia si può allattare ovunque lo si desideri. E ci si può anche baciare e abbracciare. ****************************************************************************************