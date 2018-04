Food fetival organizza la Festa degli Arrosticini e della Birra. L'appuntamento è per il 25 aprile in via Tuscolana al 692 Osteria & Baretto.

Un'occasione per gustare arrosticini e birra in una location unica, all'interno di un fantastico giardino, immersi nel verde e al fresco di due antichi acquedotti romani. Arrosticini, birra, dj set, biliardini...e molto altro!