Domenica 20 gennaio torna la tradizionale Festa degli Animali Domestici e da Cortile del Parco Regionale dell'Appia Antica, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.

Anche quest'anno ci ritroveremo nella Valle della Caffarella sul lato della via Latina, nei pressi di Largo Tacchi Venturi.

L'evento è patrocinato da ARSIAL

Festa degli animali domestici e da cortile: programma

Ore 10.00 – 16.00 - Attività educative per bambini con conigli, galline, oche, capre e molti altri, presso lo spazio Fattoria Didattica; laboratorio educativo sul ciclo di vita delle api, la funzione sociale e l'apicoltura; laboratori per bambini con l'Associazione Dì Natura; stand gastronomici di prodotti tipici della campagna romana, delle aziende a marchio Natura in Campo e della filiera ovicaprina della regione Lazio.



Ore 10.30, 12.30, 14.30, 16.00 Attività cinofile dimostrative che coinvolgeranno anche proprietari e i loro cani con l'Ass.ne Rantaplan



Ore 11.00 - 13.00 Apertura e visita guidata Cisterna Ninfeo presso area giochi Largo Tacchi Venturi a cura del personale del Parco regionale dell'Appia Antica



Ore 11.00 e ore 15.00 Musica e danze della tradizione rurale romana e laziale con l'Orchestra Popolare del Parco dell'Appia Antica - OPPAA



Ore 11.30 Messa e Benedizione degli animali con il parroco della Chiesa di San Giuda Taddeo Apostolo



Ore 12.30 Attività di Primo Soccorso con la Croce Rossa Italiana



Ore 13.00 – 14.30 Pranzo contadino presso la Casa del Parco con Ass.ne Humus_onlus/Comitato per il Parco della Caffarella

Prenotazioni: casadelparco@parcoappiaantica.it



Ore 15.00 Falò di Sant’Antonio



Saranno inoltre presenti:

Stand istituzionali Parco regionale dell'Appia Antica, Cammino Naturale dei Parchi, Regione Lazio



Stand informativi di:

Centro Recupero Fauna Selvatica, Guardie Zoofile del Lazio, Emergency, WWF Roma e area Metropolitana, Protezione Civile Emergenza Roma 9



Come arrivare:

Metro A Fermata Colli Albani – Parco Appia Antica

Ingresso Largo Tacchi Venturi

Info: puntoappia@parcoappiaantica.it