Festa degli Animali 2018

Torna la tradizionale Festa degli animali domestici e da cortile del Parco Regionale dell'Appia Antica, in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.

Anche quest'anno ci ritroveremo nella Valle della Caffarella sul lato della via Latina, nei pressi di Largo Tacchi Venturi.



Programma

Ore 9.30 Piazza di Porta Capena lato uscita Metro B Circo Massimo. Per gli amanti dei cammini presentazione itinerante del Cammino Naturale dei Parchi, 430 chilometri tra Roma e L’Aquila. Passeggiata guidata con arrivo alle ore 11.00 nell'area della festa, dove sarà presente personale dei 7 Parchi attraversati dal cammino.



Ore 10.30 – 16 attività per bambini; animali della fattoria; stand informativi associazioni e aree protette; prodotti tipici del Lazio



Ore 11 Musica con la Banda di Zampogne diretta dal maestro Alessandro Maziotti



Ore 11.30 Messa e Benedizione degli animali con il parroco di San Giuda Taddeo



Ore 13.00 – 14.30 pranzo contadino alla Casa del Parco prenotazioni: casadelparco@parcoappiaantica.it



Ore 15 Falò di Sant’Antonio