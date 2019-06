Festival della Cultura Peruviana

Domenica 30 giugno, al parco divertimenti Oasi Park, in via Tarquinio Collatino (Don Bosco), va in scena la Festa della Cultura Peruviana.

Una giornata dedicata al Perù, con giochi, balli, cibo e tanto altro. Dalle 10,30 del mattino si esibiranno artisti e gruppi folkloristici, ci sarà musica e animazione per i più piccoli, si potranno imparare giochi della tradizione peruviana. Tante le iniziative messe in campo per avvicinare i partecipanti ad una cultura lontana e ricca di fascino.

Una vera e propria festa, che colorerà il parco divertimenti in zona Don Bosco a Roma, per tutta la giornata.

La Festa della Cultura Peruviana è un evento ad ingresso gratuito. Maggiori informazioni sulla Pagina Facebook dell'Oasi Park.