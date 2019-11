Festa del Cesanese da Trapizzino Trilussa

Martedì 3 dicembre torna, per la terza edizione, la Festa del Cesanese da Trapizzino a piazza Trilussa 46. Un'occasione speciale per assaggiare i vini rossi più buoni della Capitale. Una serata interamente dedicata al vino rosso romano per antonomasia, antico come la città eterna ed amato da Papi, Imperatori, Osti e Poeti.

Una degustazione diversa con Stefano Callegari, Paul Pansera e Luca Boccoli, insieme a 16 produttori di Cesanese, che saranno insieme a noi per chiacchierare, scambiare opinioni ed ovviamente per assaggiare i vini proposti dalla Vineria di Roma, offerti per l’occasione a uno speciale Prezzo di Festa.

I produttori presenti per l’occasione

Marco Antonelli - Vignaiolo in Olevano

Abbia Nòva

Antica Casa Massimi

Casale della ioria

Cantina Damiano Ciolli

COLETTI CONTI Azienda Agricola

Cantina Formiconi

Azienda Agricola Alberto Giacobbe Paliano

Marcella Giuliani Vini Bio

Cantina Imperatori

Azienda Biodinamica Carlo Noro

Ômina Romana

Piana Dei Castelli

Cantine Riccardi Reale Lorella Reale

Azienda Agricola Le Rose

Azienda Vinicola Federici

L'appuntamento con la Festa del Cesanese da Trapizzino è alle 19. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/816583678784611/