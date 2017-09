Festa della castagna a Vallerano. Escursioni, degustazioni, esposizioni, passeggiate nella Natura, visite d’arte, pranzi e cene a tema nelle tipiche cantine di tufo per condividere il frutto DOP del valleranese: la Castagna.

Dal 7 ottobre il borgo medievale della Tuscia viterbese, la cui tradizione culturale e gastronomica è sempre più viva grazie alle molteplici manifestazioni che si rincorrono durante l’anno, è pronto ad aprire le porte a quattro fine settimana dedicati al palato.

Festa della castagna a Vallerano

La sedicesima edizione della FESTA DELLA CASTAGNA DI VALLERANO, che avrà inizio da sabato 7 ottobre, prevede anche quest’anno un ricco calendario di proposte: oltre alle degustazioni in piazza e ai menu a tema nelle caratteristiche taverne del paese (consigliata la prenotazione), cortei storici, spettacoli per bambini e intrattenimenti musicali si alterneranno a visite guidate nel centro storico, a camminate per i castagneti secolari e a laboratori di artigianato. Curiosa novità l’esposizione dei rapaci – gli stessi gufi, civette e barbagianni che fanno parte di racconti e favole autoctone – che consentiranno ai bambini, con l’ausilio di esperti falconieri, una visione molto ravvicinata.

In piazza della Repubblica – dove sarà allestito anche un centro infoline per i visitatori - tornerà il gigantesco calderone da cui sarà possibile gustare le caldarroste appena pronte e fare acquisti nelle bancarelle ricche di prodotti di ogni tipo a base di castagna. Imperdibile, come ogni anno, la guida con le ricette suggerite, pubblicata dall’Associazione Amici della Castagna di Vallerano e distribuita gratuitamente a tutti i convenuti.

Festa della Castagna a Vallerano: il programma

Sabato 7 ottobre

Ore 15:00 - Apertura stand, vendita dei prodotti tipici locali.

Ore 16:00 - Intrattenimento, in Piazza della Repubblica, con il gruppo “Mediterranti”, musica Etno-Folk, canti e suoni dal Mediterraneo.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 8 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato.

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 11:00 - Visita guidata gratuita al Centro Storico, alle caratteristiche cantine con partenza da Piazza della Repubblica presso lo stand dell’Associazione Amici della Castagna.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali

Ore 15:30 -Sfilata e intrattenimento dell’Associazione Culturale Pilastro, con Corteo Storico “Famiglie Nobili Viterbesi” e “Gruppo Musici e Sbandieratori”.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 16:30 - Spettacolo di Marionette “Burattinando e Pulcinellando” con la compagnia YAALED”

Ore 17:30 - Musica in Piazza con il Gruppo i “ Musicanti” in “Suoni Mesi e Paesi”.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Sabato 14 ottobre

Ore 15:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 16:00 - Musica e divertimento, in Piazza, con il gruppo “Studio Illegale” New Generation of Ska.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 15 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato.

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 10:00 - Esposizione dei rapaci, mattina e pomeriggio. Gufi, civette, barbagianni fanno parte dei racconti per bambini, anche solo vederli e accarezzarli sarà un’emozione indimenticabile.

Ore 11:00 - Visita guidata gratuita al Centro Storico, alle caratteristiche cantine

partenza da Piazza della Repubblica, presso lo stand dell’Associazione Amici della Castagna.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ore 15:30 - Il Corteo Storico Medioevale, Sbandieratori e Musici della Città di Giove sfileranno e si esibiranno in Piazza della Repubblica.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 17:30 - Musica in Piazza con Stefano Rapiti

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Sabato 21 ottobre

Ore 15:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 15:00 - Laboratorio intreccio dei canestri in vimini. Per grandi e piccoli su prenotazione ai numeri 3386328225 e 3911773990

Ore 16:00 - Musica in Piazza con il gruppo I Salta…Pizzica Gruppo di Musica Popolare saltarello, pizzica, tammuriata, tarantella

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 22 ottobre

Ore 9:30 - Passeggiata per i castagneti secolari di Vallerano. Un’occasione unica per osservare da vicino la secolarità degli alberi di castagno, la loro forma e dimensione.

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato.

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 11:00 - Visita guidata gratuita al Centro Storico, alle caratteristiche cantine con partenza, in Piazza della Repubblica, presso lo stand dell’Associazione Amici della Castagna.

Ore 11:15 - Spettacolo per i bambini con Gianluigi Capone. Un Circo tutto da inventare, gli

oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ore 15:30 - In piazza della Repubblica, grandioso spettacolo con gli Sbandieratori delle Contrade di Orte e i loro Mini sbandieratori.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Venerdi 27 ottobre

Ore 8:30 - Escursione con i ragazzi della scuola media di Vallerano.

“ Il Castagno: una pianta per amico. Dalle parole ai fatti. Passeggiata in uno dei più belli e misteriosi castagneti secolari di Vallerano”. Accompagna e illustra la Dott.ssa Forestale Romina Caccia.

Sabato 28 ottobre

Ore 9:00 - Trekking alla volta del sito rupestre di San Lorenzo. Ritrovo e partenza dal piazzale del Santuario del Ruscello.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ore 15:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 15:30 - Musica e divertimento, in Piazza, con i Lestofunky Street Band.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 29 ottobre

Ore 9:30 - Mercatino dell’artigianato.

Ore 10:00 - Apertura stand vendita prodotti tipici locali.

Ore 11:00 - Visita guidata gratuita al Centro Storico, alle caratteristiche cantine con partenza in Piazza della Repubblica, presso lo stand dell’Associazione Amici della Castagna.

Ore 11:15 - Spettacolo per i bambini con Gianluigi Capone. Un Circo tutto da inventare, gli oggetti di una valigia e una buona dose d’immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente.

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Ore 15:30 - Sfilata per le vie del Paese ed intrattenimento in Piazza della Repubblica del Gruppo Sbandieratori e mini Sbandieratori “G. M. Nanino” di Vignanello.

Ore 17:00 - Musica in Piazza con Bob e Luisa Marinossi….special guest, Max al Sax.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso per tutti, in Piazza.

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.