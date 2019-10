Parte sabato 5 ottobre la diciottesima edizione della festa della castagna di Vallerano che, per quattro fine settimana, fino al 3 novembre, animerà il borgo della Tuscia viterbese di molteplici eventi culturali e legati alla tradizione del celebre prodotto DOP del territorio.

Tra mercatini, visite guidate e pranzi nelle tipiche cantine, il primo week-end si arricchirà della conferenza del prof. Luigi Cimarra sulla storia della Chiesa di Sant’Andrea a Collegiata, della passeggiata all’eremo benedettino delle Grotte di San Lorenzo e dei concerti folk ispirati al Mediterraneo e alla pizzica salentina.

Festa della castagna di Vallerano: programma del primo weekend

Sabato 5 ottobre

Ore 10:00 - Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato;

Ore 10:30 - (Dalle ore 10:30 a fine giornata). VISITE GUIDATE: la storia, il borgo, le chiese. Info 3279313131;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - “1779-2019, 240 anni dall’erezione della Chiesa di Sant’Andrea a Collegiata”

Conferenza a cura del prof. Luigi Cimarra. Sala Libero Bigiaretti.

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso in piazza;

Ore 16:30 - Intrattenimento in Piazza della Repubblica con il gruppo “Mediterranti”, musica etno-Folk, canti e suoni dal Mediterraneo;

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Domenica 6 ottobre

Ore 9:30 - Apertura stand, vendita prodotti tipici locali e mercatino dell’artigianato;

Ore 10:00 - Passeggiata alle Grotte di San Lorenzo, eremo benedettino sec. XII

Partenza da Piazzale del Ruscello. Info: 3280587380

Ore 10:30 - (Dalle ore 10:30 a fine giornata). VISITE GUIDATE: la storia, il borgo, le chiese. Info 3279313131;

Ore 13:00 - Pranzo nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali;

Ore 15:30 - Corteo Storico Medioevale, Sbandieratori e Musici della Città di Giove in Piazza della Repubblica;

Ore 16:00 - Caldarroste e vino rosso in piazza;

Ore 17:30 - Musica e balli in Piazza della Repubblica con la pizzica salentina del gruppo “Le Tarantole”

Ore 20:00 - Cena nelle caratteristiche cantine con degustazione di piatti tipici locali.

Per maggiori informazioni e per essere aggiornato su tutti gli eventi in programma alla Festa della Castagna di Vallerano: http://www.castagnavallerano.it/

Pagina Fb: https://www.facebook.com/festadellacastagnadivallerano