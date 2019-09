Festa del Buttero Contemporaneo ai Pratoni del Vivaro

Il 21 e 22 settembre si terrà la terza edizione della Festa del Buttero Contemporaneo #laltraequitazione promossa da EquiAzione Onlus e patrocinata dal Parco Regionale dei Castelli Romani, dal Comune di Velletri e dal Consorzio SBCR. Due giorni di festa per un evento ricco di appuntamenti per adulti e bambini con laboratori nel bosco, di arte e artigianato, spettacoli equestri e caroselli con i butteri de "La Bardella Maremmana" della maremma laziale e Federico Forci, buttero da quattro generazioni, della maremma toscana. E inoltre, aperitivi solidali, stand informativi e di artigianato, e la sera musica da vivo.

Durante la festa, sabato alle 15.30, è prevista anche una la tavola rotonda “Dalla tradizione i nuovi modelli di integrazione sociale, accoglienza turistica e promozione del territorio: l'esperienza del Buttero Contemporaneo”. Una occasione di incontro con Associazioni e Istituzioni del territorio per discutere di sociale, ambiente, turismo e tradizioni a cui prenderanno parte anche la Consigliera Regionale Lazio, Marta Bonafoni, il Vice Sindaco del Comune di Velletri, Giulia Ciafrei, e il Presidente de l’Ente Parco Regionale Castelli Romani, Gianluigi Peduto.

Il Buttero Contemporaneo

L'idea del “Buttero Contemporaneo” nasce dalla convinzione che mantenere un legame con le proprie origini e maturare un senso di sana appartenenza e di conoscenza della propria storia, sia fondamentale per vivere a pieno il presente e costruire un futuro sostenibile. Da qui la volontà di reinterpretare una figura professionale della nostra tradizione, quella del buttero che, in chiave contemporanea, diventa veicolo per: valorizzare il territorio e sua la cultura; fare esperienza dell’ambiente per conoscerlo e viverlo responsabilmente; recuperare e trasformare la cultura tradizionale equestre promuovendo una gestione naturale del cavallo rispettosa della sua identità; realizzare un contesto protetto, non assistenziale, in cui anche i soggetti con disagio o disabilità possano trovare nelle attività proposte un senso di appartenenza alla comunità.

Quello del “Buttero Contemporaneo” è un progetto che promuove un’idea nuova di sviluppo di territorio e di comunità. A partire dalla relazione tra persone, tra persone e cavalli,

e tra persone cavalli e territorio, parla di inclusione sociale, turismo, recupero delle tradizioni, cultura, identità, benessere, ambiente. La Festa del Buttero Contemporaneo è l'occasione che

Equiazione ha creato per celebrarne il significato.

Il programma

SABATO 21 SETTEMBRE

DALLE ORE 10.30

L’ARTE È NEL BOSCO

Laboratorio esperienziale per bambini e adulti nel cuore del bosco, condotto dagli “artigiani dei sensi” di Equiazione. Percorso sensoriale, insolite creazioni che si rivelano improvvisamente tra gli alberi: ovunque è possibile fare arte e giocare con la creatività!

ORE 15.30

TAVOLA ROTONDA: “Dalla tradizione i nuovi modelli di integrazione sociale, accoglienza turistica e promozione del territorio: l'esperienza del Buttero Contemporaneo”

Una occasione di incontro con Associazioni e Istituzioni del territorio per discutere di sociale, ambiente, turismo e tradizioni.

Partecipano: Marta Bonafoni, Consigliera Regionale Lazio – Giulia Ciafrei, Vice Sindaco del Comune di Velletri - Gianluigi Peduto, Presidente Ente Parco Regionale Castelli Romani – Alberto Filippi, Museo dei Butteri di Cisterna di Latina - Giacomo Tortorici, Direttore Consorzio SBCR – Fabrizio Gennenzi, Equid Care provider team - Matteo Attolico e Alberto Broccatelli di Equiazione Onlus.

DALLE ORE 17

SPETTACOLI EQUESTRI:

I BUTTERI CONTEMPORANEI - Il branco degli umani e dei cavalli di Equiazione insieme per uno spettacolo all’insegna del gioco e del divertimento.

I BUTTERI DE “LA BARDELLA MAREMMANA” - Dalla Maremma laziale, i cavalieri del circolo ippico La Bardella Maremmana

portano in scena uno spettacolo equestre fatto di caroselli, giochi tradizionali butteri, esibizioni e doma con puledri in libertà.

TRADIZIONE E TEATRO - Federico Forci, buttero da quattro generazioni, con i suoi cavalli maremmani in libertà in uno spettacolo che unisce tradizione e teatro.

DALLE 19.30

LIVE MUSIC con MARTINA CORI

DOMENICA 22 SETTEMBRE

DALLE ORE 11.00

IL MONDO DEI BUTTERI

Racconti e testimonianze sul mestiere del buttero e sulle leggende legate alla sua figura. Laboratorio per adulti e bambini per imparare a costruire capezze in corda e bastoni butteri.

DALLE ORE 11.00

LABORATORIO PITTURE RUPESTRI

Il muro del cortile del Villaggio Equiazione è a disposizione per eseguire piccole pitture rupestri. Mediante l’uso di bastoncini, fili d’erba, piume, dipingeremo animali e disegni simbolici avendo come modello le raffigurazioni rinvenute in alcune caverne.

DALLE ORE 16

Giochi e spettacoli per intrattenere e coinvolgere tutti con attività fuori dall’ordinario...

DALLE 19.30

LIVE MUSIC con il gruppo QUOTACENTO, musicisti per passione over 65!

L’ingresso è gratuito

Per informazioni:

Tel. 347.8363629 – 338.7914508

e-mail: equiazione@gmail.com

www.equiazione.it

https://www.facebook.com/EquiAzione

https://www.facebook.com/butterocontemporaneo

