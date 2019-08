Grazie all'apertura della nostra nuova Birreria e all'ampliamento del Birrificio interno, che produce ormai più di 50 mila litri di birra l'anno, Eataly Roma può considerars uno dei punti di ritrovo degli amanti della birra a Roma!

La Festa delle Birre Artigianali d Eataly

La filosofia di Eataly punta ad organizzare eventi sempre divertenti e formativi, ad essere il luogo in cui la curiosità trova le risposte a tutte le sue domande. Per questo dal 27 al 29 settembre, al terzo piano, andrà in scena un grande festival dedicato alle migliori birre artigianali d'Italia.

Si potranno degustare tantissime proposte, dalla più classica alla più innovativa, da quella artigianale a quella agricola, da quelle storiche alle debuttanti. Non mancheranno anche tour del birrificio, street food, corsi, musica dal vivo e tanto altro.

Per restare aggiornati sull'evento e per conoscere (a breve) il programma completo della Festa delle Birre Artigianali da Eataly: https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/archivio-roma/festa-delle-birre-artigianali-roma/