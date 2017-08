La Fiera Spettacolo di Scauri, giunta alla 20ª edizione, è una Manifestazione culturale e d'interesse collettivo, patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Latina e dal Comune di Minturno, ed organizzata con la collaborazione della Pro Loco di Minturno e di altre associazioni del territorio .

Festa della Birra a Scauri: la storia

La Manifestazione, nata nel 1996, ha l'obiettivo di valorizzare le Attività Produttive e il Commercio locale tramite una politica di coesione tra gli operatori commerciali, turistici e delle attività primarie, al fine di “contribuire insieme” allo sviluppo economico nonchè alla promozione turistica e culturale del comprensorio regionale.

La location della Fiera Spettacolo di Scauri

Teatro della manifestazione è da sempre la suggestiva Piazza Sieci, sul lungomare di Scauri, nello storico Comune di Minturno (LT), situato nel comprensorio pontino, tra Roma e Napoli, le cui bellezze naturali sono meta per i turisti.

La Fiera Spettacolo di Scauri, durante la quale si svolge la consueta Festa della Birra, ha le vesti di un villaggio a pochi metri dal mare e garantisce ai visitatori, oltre ai numerosi spettacoli e intrattenimento per la famiglia al completo, una'esposizione di prodotti vari.

L’evento, che anima l’estate del sud pontino nell'ultima decade di Agosto ed i primi giorni di Settembre, offre, inoltre, una moltitudine di eventi che spaziano da campagne di sensibilizzazione a iniziative sociali.

Fiera Spettacolo di Scauri: tutte le iniziative

In seno alla manifestazione vi è anche una promozione dei valori e delle tradizioni locali, con la presentazione di usi, costumi e prodotti tipici locali.

Numerosi gli eventi e le attività svolte nell’ambito della kermesse: Festa della Birra; sagre e gastronomia locale, rassegna teatrale e culturale di cabaret; le migliori tribute band in tour; esposizione cinofila; musica live; tour gastronomico pontino di valorizzazione dei prodotti tipici locali, con varie sagre ed esposizione di lavori artigianali, un appuntamento significativo che avvicini le nuove generazioni alle radici culturali e alle tradizioni comuni; giornata dello sport per diversamente abili; campagne di sensibilizzazione (donazione del sangue avis, sicurezza stradale e tutela ambientale); sfilate di moda e concorsi di bellezza; animazione e spettacoli per bambini; iniziative culturali; folklore regionale; iniziative con centri anziani della regione; autoraduno e motoraduno.