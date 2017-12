Aspettando il Natale all'Europlant

Il 16 e 17 DICEMBRE 2017 preparatevi a partecipare alla festa “ Aspettando il Natale” un evento di due giornate per passare del tempo tra graziosi stand all’interno della serra riscaldata. Prodotti tipici, genuini, gustosi, olio, miele, birra e dolci, tutti artigianali.

Oggettistica come lana, dipinti, presepi e non solo, facendo colazione con GELANGELO, pranzando con IO THE & MAO, gustando vin brulè con il BAR DUETTO di Chiara, e nel primo pomeriggio, il vivaio Europlant sarà lieto di intrattenervi mettendo in scena divertenti spettacoli con la scuola di teatro OMNES ARTES, all’insegna della creatività, dell’ ingegno e della bravura e con la partecipazione della cantante Linda Gambino. Mattatore del pomeriggio Fabrizio Sabatucci.

Parcheggio interno, ingresso gratuito e aperto a tutti dalle 9:00 alle 18:00 orario continuato.