Festa dell’Arte e della Creatività: musica, arte e spettacolo

Presso i Pinispettinati. Dalle 16:30 fino a sera. Entrata gratuita.



Sabato 22 Giugno l’Associazione L’Isola dell’Arte festeggia i dieci anni di attività con una manifestazione che omaggia il talento e la fantasia: la Festa dell’Arte e della Creatività! L’appuntamento è dalle ore 16:30 fino a sera, presso i Pinispettinati, via Campo Barbarico 80, Roma zona Tuscolana. Saranno allestiti due palchi dove si alterneranno musica, spettacolo e tanti ospiti. Tanti gli stand di artigianato e opere artistiche, più dirette, intrattenimento e giochi. Una vera e propria festa dell'Arte e la Creatività, per salutare insieme l’estate 2019 e la fine dell’ anno di attività dell'ass. cult. L' Isola dell'Arte con il Festival dell'Arte.

Coinvolta anche “Radio Left Wing” con la sua festa di fine stagione, mentre si inaugura l’apertura dell’Isola Camp, l’idea di vacanza dell’Associazione L’Isola dell’Arte.

I bambini avranno spazi dedicati e,sia all’esterno che all’interno, saranno presenti stand di eno-gastronomia per placare l’appetito e deliziare il palato.

La Festa dell’Arte e della Creatività è proprio "La festa a cui non puoi mancare!"

Programma della giornata:

ore 16:30 apertura

Palco principale:

ore 16:30 spazio emergenti Dare Voce: ControContest Live

ore 17:00 saggio L' Isola dell'Arte pt.1

ore 19:30 attestati bambini piccoli di propedeutica

ore 20:00 saggio Isola dell'Arte pt.2

ore 22:00 attestati bambini, ragazzi e adulti L'Isola dell'Arte - Scuola di musica Tuscolana

ore 22:30 concerto finale del gruppo soul/gospel Shining Souls



Palchetto Radio Left Wing:



ore 17:00 inizio diretta radio

ore 17:30 interviste degli ospiti (associazioni di quartiere, valorizzazione del territorio, etc)

ore 18:00 diretta dei concerti del palco principale

ore 19:00 diretta con gli speaker di Radio Left Wing con ospiti, interviste e mini live acustici.

ore 22:00 ultima diretta del concerto finale del palco principale

ore 23:30 chiusura



Per info: 06 7696 9918

Pagina FB: Festa dell’Arte e della Creatività- L’Isola dell’Arte&Friends