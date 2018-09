Arrosticini e birra: ecco l'Oktoberfest romano

Migliaia di arrosticini di pecora abruzzesi, cotti tradizionalmente su brace di legna a fuoco vivo, insieme a proposte al BBQ per una grigliata senza precedenti. In abbinamento, fiumi di birra per un vero OktoberFest romano.

E' questa la lunga notte degli arrosticini e della birra organizzata da Mozzico e Roma Food Porn a Parco Egeria.

Una festa gustosa in programma dal 5 al 7 ottobre. Fino all'1 arrosticini e birra per tutti.