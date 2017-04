Agli Ex Magazzini il 14 aprile, prima del week end di Pasqua, 90 Special presenta: Pasqualone Edition. Per questa Pasqua 2017 scegli il Pasqualone di 90 Special, ovvero la super festa anni 90 con all’interno sorprese originali.

Erano gli anni del walkman riavvolto con la Bic e del floppy disk, , degli ombellichi al vento e dei jeans a vita bassa, degli zaini Invicta e delle situation comedy generazionali, da Beverly Hills in giù. Gli anni degli autoscontri e dell’omino a cubetti targato Italia ’90, quelli del Furby e del Tamagotchi. Anni in cui la comparsa dei compact disc segnava la «fine primo tempo» degli album in vinile.

Anni in cui si conoscevano tutti i nomi delle Top, si calzavano con fierezza i Dr. Martens e noncuranti le scarpe con le luci; si ballava la dance di Corona e dei Datura mentre si ascoltavano Oasis e Take That, Spice Girls e Backstreet Boys; si giocava col Crystal Ball e le carte Uno.

Erano gli anni dove hai tenuto diari segreti, buffamente sigillati dai lucchetti non ancora scardinati da Facebook, maneggiato il Game Boy molto prima dei tablet e compilato test assurdi su riviste col nome di avverbi. Eravamo estranei al concetto di «aperitivo», abbiamo posseduto Nokia antidiluviani e Motorola acquistati al chilo. Tutto questo è 90 Special.

Per 90 Special Pasqualone Edition

INGRESSO:

dalle 23.30 fino a esaurimento danze

▹ Boys & Girls ➝ 5€ in Lista riduzione fino a 00:30

▹ Dopo 00.30 ➝ 10€ in lista riduzione

▹ Fuori lista ➝ 12€

Per inserirti in lista riduzione

Scrivi il tuo nome + num. di partecipanti sulla bacheca dell'evento Facebook per essere inserito in lista accrediti

Prenotazione Tavoli e Privèe

3277853776 [anche Whatsapp]

Ex Magazzini

Via dei Magazzini Generali,27

00154 - Roma