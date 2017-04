1990 al Circolo degli Illuminati: videogiochi, lire e le migliori hit degli anni d'oro

Il Circolo degli Illuminati presenta 1990 "la migliore festa anni 90 di sempre". L'evento è in programma il 24 aprile a partire dalle ore 23 in via Libetta.

In occasione di 1990 al Circolo degli Illuminati videogiochi dell'epoca, euro cambiati con le lire, tutti i migliori generi musicali con le più famose hits anni '90, giochi della vostra infanzia da acquistare e una scenogramia mozzafiato con utte le migliori pubblicità e serie tv che hanno segnato gli anni d'oro.

Ad accompagnare 1990 al Circolo degli Illuminati:

Room: 90s Pop

Guest: Neja

+ more tba

Room: 90s Dance & Revival

tba

Room: 90s Classic House

tba

▪ INGRESSO GRATUITO (In lista tutta la notte)

▪ 5€ fuori lista