Ferragosto summer party a Cinecittà world

A Cinecittà World c'è la festa di Ferragosto più hot dell’estate sulle attrazioni acquatiche del Parco. Dalle 15 fino al tramonto DJ Set e animazione nella Cinepiscina.

Ci sarà Aktium, con le sue barche che precipitano a 70 Km’h nella grande piscina, Pompieri, la sfida a colpi di cannonate d’acqua, AquaRodeo, l’autoscontro acquatico del Parco. In più le fontane danzanti con i loro giochi d’acqua colorati e Sapore di Mare, la spiaggia di sabbia finissima con i suoi ombrelloni e lettini per abbronzarsi come nei film degli anni 80!

Dalle 16 alle 17.30 animazione in Cinepiscina e dalle 19 alle 21 Dj Set per scatenarsi tutta la sera!