Magic Color Party, il ferragosto targato Rainbow MagicLand

Per il 15 agosto torna, immancabile, il Ferragosto targato Nuovo Rainbow MagicLand. Allegria, entusiasmo, gioia e musica sono le parole d’ordine della serata: ad attendervi un imperdibile evento, il Magic Color Party accompagnato dalla musica più accattivante, mixata per l’occasione da un ospite d’eccezione, che vi terrà compagnia fino a tarda notte.

La bellissima Ludovica Pagani, l’influencer da milioni di follower che ha fatto impazzire il web salirà sul palco di Rainbow MagicLand, come Guest Star del Magic Color Party, per mixare le hit più coinvolgenti di questa stagione. Amatissima dal grande pubblico come inviata a Quelli che il calcio, dove si è imposta come rivelazione sexy dell’anno, solo su Instagram ha più di 2 milioni di follower. Nella Capitale del divertimento trascorrerà il pomeriggio del 15 agosto tra montagne russe, torri di caduta e giochi d’acqua, dove avrete l’occasione di incontrarla dal vivo!

La Festa dei colori è uno degli appuntamenti fra i più cool dell’estate: un’esplosione di colori pronta a regalarvi un’esperienza unica. Tutti potranno lanciare in aria le polverine magiche dalle tinte arcobaleno, creando soffici nuvole variopinte che coloreranno la folla come una vera opera d’arte pop. Dopo il tramonto il Magic Color Party invaderà il Parco e le sue magiche attrazioni, dando vita a spettacoli e atmosfere incredibili fino all’ 1:00.

La serata non sarà che il culmine di una giornata nella Capitale del divertimento dove: attrazioni, giochi acquatici per adulti e per bambini vi aspettano per rinfrescare la calura estiva con emozioni da brivido! Potrete avventurarvi nella misteriosa Tonga, la maestosa giungla di Rainbow MagicLand che racchiude ben 13 attrazioni a misura di famiglia. Un paio di esempi: Jungle Camp, il playground più grande d’Italia con scivoli ed arrampicate avventurose, e il Motor Giungla dove, dopo uno speciale addestramento di guida, i giovani piloti si cimentano su un vero circuito automobilistico per conquistare l’ambito patentino. Ma soprattutto... sarete fra i primi temerari a provare l’esclusivo ottovolante acquatico Nui Lua con il suo gigantesco vulcano di oltre 18 metri di altezza. A bordo di instabili imbarcazioni ricavate da tronchi e tra mille peripezie, vivrete un’avventura senza fine!

Sarà anche l’occasione per godere della spettacolare novità di questo calendario estivo: Digital Dream. Il nuovo Rainbow MagicLand, infatti, presenta dal 1 al 31 agosto lo show più contemporaneo di sempre, un sogno caratterizzato da tecnologia, musica e colori. Coreografie dinamiche e futuristiche realizzate da talentuose ballerine arricchiranno l’innovativo spettacolo che farà da cornice allo show mondiale "Laser 3d Crystall ball". Uno show eseguito con uno speciale filtro che apre il laser a 360 gradi, all’interno di una sfera di cristallo: 12 minuti di emozione garantita, in cui l’animazione delle fontane danzanti, unita ai giochi laser, illuminerà l’intera Baia del Parco. Direzione artistica a cura della star di fama mondiale, Laserman.

E se tutto questo movimento vi mette appetito, nessun problema! A soddisfare gusti e palati diversi, troverete ristoranti dove è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere; e poi, ancora, bar e chioschi, un’area pic-nic ben attrezzata, negozi a tema per acquistare gadget, souvenir e concedersi una piacevole pausa shopping!