Ferragosto da Sport City Roma

Un'intera giornata per festeggiare il ferragosto, l'estate, le vacanze. Il 15 agosto Sport City Roma, in via Alvaro Del Portillo resta aperto per una giornata all'insegna del relax e della festa. Formule per tutti i gusti e tutte le esigenze, in un centro attrezzato di piscina e dei comfort che non faranno rimpiangere le spiagge. Anzi.

Una festa, quella di ferragosto, che avrà inizio alle 9 e si chiuderà a mezzanotte, attraversando le varie fasi della giornata accontentando chi resta in città per il 15 agosto. Di seguito le varie opportunità previste dal centro



Ore 13:00 Pranzo al ristorante BBQ

Menù Fisso 25€

Antipasto all’italiana con bruschette e salumi

Bucatini all’amatriciana

Ravioli burro e salvia

Grigliata mista (pollo, arrosticini, salsiccia, scamone)

Patate arrosto

Spiedini di frutta

Una bevanda inclusa

Menù Bambini 12€

Pasta al sugo

Cotoletta

Patatine

Una bevanda inclusa

Ore 15:00 Cocomerata

Dalle ore 17:30 Aperitivo con musica a bordo piscina 5€

Cena al ristorante Menù alla carta

MODALITA' DI INGRESSO

10€ ingresso intera giornata 3€ lettino 2€ ombrellone

8€ ingresso mezza giornata (dalle 9:00 alle 14;:30 o dalle 14:30 alle 19:30) 3€ lettino 2€ ombrellone

Promo famiglia (2 adulti + 1 bambino pagante + 2 lettini + 1 ombrellone) ingresso intera giornata 30€

Possibilità di prenotazione in sede dal giorno prima.

PRENOTAZIONE

Prenota evento 065061896 -065061995

Prenota ristorante 065061545 - 3735259692

--------------------

COME ARRIVARE 🌴

AUTO 🚗

► Un’isola verde di 90.000 mq all’interno del Parco della Selcetta a soli 3 km dall’Eur e a due passi dall’uscita 25 del GRA.

► Ampio parcheggio gratuito e custodito e tutti i servizi del centro sportivo a disposizione per gli ospiti della festa.

AUTOBUS 🚍

► Raggiungibile anche con la linea autobus 72 dalla fermata Metro B Laurentina.

Roma 15.08.2019

► Sport City Roma Via Alvaro del Portillo 282

Gallery