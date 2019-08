Ferragosto al Monk con Italian Stail

Ferragosto al Monk. Dalle 19 alle 2 di mercoledì 14 il circolo di via Mirri ospita una festa per accogliere i romani (e non) rimasti in città. Nel giardino del Monk si alterneranno dj set, cocktail bar, area relax, e per i più attivi anche spazi sport.

Colonna sonora tutta la musica italiana Da Battisti ai Subsonica, da Dalla agli 883, dagli Articolo 31 a Coez, da Venditti a Mannarino, 100% musica italiana, senza limiti