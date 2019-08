Ferragosto al Biolago Anio Novus

Ferragosto si avvicina! Manca davvero poco per la giornata simbolo dell’estate. Sei rimasto a Roma e sei ancora in dubbio su cosa fare? Il Casale Anio Novus ti aspetta per una giornata di relax in riva al Biolago e per il PRANZO di FERRAGOSTO, dove scoprirai i nuovi piatti del menú alla carta del Ristorante del Casale



Non ci sono costi di partecipazione, basta solo consumare il pranzo al ristorante del Casale. Puoi venire il 15 agosto a partire dalle ore 10:00 e potrai entrare gratuitamente al Biolago Anio Novus e gustarti un ottimo aperitivo di benvenuto offerto dal Casale Anio Novus. In più potrai rilassarti immerso nella natura, tuffarti nel Biolago e divertirti nel prato adiacente.



Per pranzo potrai accomodarti nelle sale interne, oppure nell’ampio spazio esterno del Casale ed ammirare lo splendido panorama naturalistico e l’area archeologica dell’acquedotto romano Anio Novus.



DOVE SI TROVA?

Il Casale Anio Novus si trova a Tivoli, nell'area archeologica dell'acquedotto Anio Novus situato lungo la Via Empolitana al KM 3,630, nelle vicinanze dell'uscita Castel Madama dell'A24.